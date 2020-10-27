Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı

MALATYA'nın Darende ilçesine bağlı Uzun Hasan Mahallesi, koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

MALATYA'nın Darende ilçesine bağlı Uzun Hasan Mahallesi, koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Uzunhasan Mahallesi'nde oturan 1 kişide, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Darende İlçesi Uzunhasan Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 27 Ekim 2020 tarihi saat 21.00'den itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN