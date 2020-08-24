Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı MALATYA'nın Pütürge ilçesine bağlı Arıtoprak Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

MALATYA'nın Pütürge ilçesine bağlı Arıtoprak Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Covid-19 vakaları tespit edilmesiyle mahallenin karantinaya alındığı belirtilerek, "Pütürge ilçesi Arıtoprak Mahallesi'nde Covid-19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 24 Ağustos 2020 tarihi saat: 14.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA