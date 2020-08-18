Malatya'da 1 mahalle ile 1 mezra karantinaya alındı
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Malatya'da 1 mahalle ile 1 mezra karantinaya alındı

MALATYA'nın Kuluncak ilçesine bağlı Karıncalık Mahallesi ile Arapgir ilçesine bağlı Kaynak Mahallesi'nin Levenge mezrası koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya'da 1 mahalle ile 1 mezra karantinaya alındı
18.08.2020 19:23 | Son Güncelleme: 18.08.2020 19:27

MALATYA'nın Kuluncak ilçesine bağlı Karıncalık Mahallesi ile Arapgir ilçesine bağlı Kaynak Mahallesi'nin Levenge mezrası koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kuluncak'a bağlı Karıncalık Mahallesi'nde yaşayan 2 kişi ile Arapgir'e bağlı Kaynak Mahallesi'nin Levenge mezrasında, 10 gün önce düğüne katılan 8 kişinin yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Jandarma mahalle ve mezranın giriş ve çıkışında önlem alındı.

Malatya Valiliği'nce Karıncalık Mahallesi ile ilgili yapılan açıklamada, "İlçemiz Karıncalık Mahallesinde 18.08.2020 tarihi itibariyle Covid-19 vakalar tespit edilmiş ve bu vakaların diğer mahalle sakinleri ile de temas kurduğu İlçemiz Toplum Sağlığı Merkezi tarafından belirlenmiştir. Salgının yayılımının önüne geçmek, mahalle ve ilçe Toplum Sağlığını korumak maksadıyla; yaklaşık 80 hanesi, 297 nüfusu bulunan Kuluncak İlçesi Karıncalık Mahallesine giriş çıkışların Acil Sağlık ihtiyaçları hariç 18.08.2020 tarih saat 21.00'dan itibaren 14 günlük süreyle mahallenin tüm temel ihtiyaçların Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığı ile karşılanmasına karar verildi" denildi.DÜĞÜNE KATILAN 8 KİŞİ POZİTİF

Öte yandan Malatya Valiliği'nce Levenge mezrası ile ilgili yapılan açıklamada, "Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Arapgir ilçesi Karıncalık Mahallesi'nin Levenge mezrasında 8 pozitif vaka tespit edilmiş olup yaklaşık 10 gün önce katıldıkları düğün dolayısıyla vatandaşların yoğun temas kurduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle 18.08.2020 günü saat 20.00'dan itibaren ilçemiz koronavirüs salgını nedeniyle 14 gün süre ile karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

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