Malatya'da 1 kilo 945 gram esrar ele geçirildi Malatya'da, otomobilin stepnesine gizlenmiş halde 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı yakalanıp gözaltına alındı.

Malatya'da, otomobilin stepnesine gizlenmiş halde 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı yakalanıp gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışma sonucunda şehrin girişindeki uygulama noktasında bir otomobilde arama yapıldı.

Aramada otomobilin stepnesine saklanmış 6 paket halinde 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.K, N.B ve M.K'nın gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

Başka bir çalışmada ise, 1 kilo 882 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili S.Y isimli zanlı gözaltına alındı. - MALATYA

Kaynak: İHA