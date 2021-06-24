Malatya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
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Malatya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da 1,5 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 56 bin adet hap ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 56 bin adet hap ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 6 şahsa yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan bin kutu içerisinde 56 bin adet hap ele geçirilirken H.H.D, U.B, İ.Ç, E.N, R.K, ve O.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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