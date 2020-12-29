Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Savran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Savran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:33
Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Savran, AA'nın

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Savran, yarışma hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Başsavcı Savran, haber kategorisinde Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence kentine saldırısında hayatını kaybeden ve babası cephede olan bir çocuğun cenazesine dayısının sarılarak gözyaşı döktüğü anları konu alan Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" başlıklı fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğraflarına oy veren Savran, sporda ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını oyladı.

Savran, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek AA çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Furkan Palalı Murat Dalkılıç Seren Serengil
Spor Vitor Hugo Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Savran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:36:29. #1.14#
title