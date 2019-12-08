Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Savran AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Savran AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

08.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:54
Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Savran AA'nın

Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Savran, yarışma hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Seçimini kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde 'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafından yana kullanan Savran, kategorisinde de 'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafını oyladı.

Savran, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: AA
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