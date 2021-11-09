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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından, iki katlı binada meydana gelen göçükle ilgili soruşturma

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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından, iki katlı binada meydana gelen göçükle ilgili soruşturma

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya'da iki katlı bir binanın zemin katında yapılan tadilat nedeniyle meydana gelen göçükle ilgili soruşturma başlattı.

MALATYA (İHA) - Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya'da iki katlı bir binanın zemin katında yapılan tadilat nedeniyle meydana gelen göçükle ilgili soruşturma başlattı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Malatya il merkezinde 09/11/2021 tarihinde İnönü Caddesi'ndeki iki katlı bir binanın zemin katında yapılan tadilat nedeniyle meydana gelen göçükle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili olarak bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup, toplanan deliller itibariyle izinsiz tadilat yaptırıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikçe sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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