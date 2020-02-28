Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı
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Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan saldırı sonrası Malatya'da da ana caddeler Türk Bayrakları ile donatıldı.

28.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:28
Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan saldırı sonrası 'da da ana caddeler Türk Bayrakları ile donatıldı.


Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından Malatya'daki ana caddeler Türk Bayrakları ile asılarak, askere destek verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ana caddelere Türk Bayrakları ile donatılırken birçok vatandaş da da ev ve işyerlerini Türk bayrakları ile donattı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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