Malatya Büyükşehir yol çizgisine ağırlık verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya Büyükşehir yol çizgisine ağırlık verdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yaya ve araç trafik akışının daha düzenli olabilmesi için yol çizgi çalışmalarına devam ediyor.

Malatya Büyükşehir yol çizgisine ağırlık verdi
13.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:18

Malatya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yaya ve araç trafik akışının daha düzenli olabilmesi için yol çizgi çalışmalarına devam ediyor.

Malatya'nın trafik sorunlarını en aza indirgemek ve daha emniyetli, konforlu bir ulaşım ağı sağlamak için yeni yollar, bulvarlar açan; değişim dönüşüm çalışmaları uygulayıp asfaltlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, yolların güvenli olmasını sağlayan çizgi çalışmalarını da aksatmaksızın yapıyor.

Kent merkezi başta olmak üzere, ilçe ve kırsal bölgelerde de çizgi çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmaları trafikte yoğun mesai harcayan araç sahiplerini memnun ediyor.

"Sürücüler daha dikkatli gidiyor"

Selçuklu Mahallesi sınırlarında bulunan caddelerin yatay ve dikey işaretleme çalışmalarını değerlendiren Selçuklu Mahallesi Muhtarı Halil Ayaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Konuyla ilgili memnuniyetini dile getiren Muhtar Ayaz, "Ben birkaç gün önce yol işaretleri ve çizimleriyle ilgili Büyükşehir Belediyesinden talepte bulundum. Sabah kalktığımda yol işaretlemelerinin yapılıp bittiğini gördüm. Bu durumdan oldukça mutlu oldum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yol çizimleri sayesinde sürücüler daha dikkatli gitmeye başladılar" dedi.

"Gece geç saatlerde bu çalışmaları yapıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ulaşım ve yol noktasında titizlikle çalıştığını belirten Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Özer, Malatya'nın erişim, ulaşım ve yaşam konforunu yükseltmek, kazaları asgariye indirip, mal ve can kaybını önlemek adına yol güzergahlarında yatay-dikey işaretlemeler yaptıklarını söyledi.

Çalışmaları trafik yoğunluğunun az olduğu saatlerde yaptıklarına dikkat çeken Özer, "Özellikle gece geç saatlerde bu çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalar kapsamında Selçuklu Mahallemizin bu ihtiyacını karşıladık. Mahallemizde ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirdik" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı Politika
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış 3. Sayfa
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Magazin
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Politika
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı 3. Sayfa
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti Güncel
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Son dakika: Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs otomobil ile çarpışıp evin duvarına girdi: 17 asker yaralı
Son dakika: Kocaeli'de jandarmaları taşıyan midibüs otomobil ile çarpışıp evin duvarına girdi: 17 asker yaralı
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir
Arsenal'de kalacağını duyuran Mesut Özil eşitlik mesajı da verdi: Müslümanların da hayatı değerlidir
Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı
Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Yonca Evcimik Murat Dalkılıç Tuba Büyüküstün
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Bakan Ağustos Otomobil
Şu an buradasınız: Malatya Büyükşehir yol çizgisine ağırlık verdi - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 14:19:31. #1.15#
title