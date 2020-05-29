Malatya Büyükşehir yapıyor Doğanşehir meydana kavuşuyor
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Malatya Büyükşehir yapıyor Doğanşehir meydana kavuşuyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya'nın büyük ilçelerinden biri olan Doğanşehir'de meydan düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir yapıyor Doğanşehir meydana kavuşuyor
29.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:36

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya'nın büyük ilçelerinden biri olan Doğanşehir'de meydan düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Doğanşehir'in ortasında bulunan sanayi sitesini, daha yaşanabilir bir mekan haline dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, meydan düzenleme çalışmalarında da sona yaklaştı. 9 dönümlük bir alan üzerinde ilk olarak gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, meydanı ortadan ikiye ayıran kanalı da genişletip düzenledi. 125 metre uzunluğunda kanal yapan Büyükşehir Belediyesi, alan üzerinde yürüyüş yolları, gezinti alanları, kamelyalar, yeşil alan, 2500 metrekare tören alanı, saat kulesi ve aydınlatma çalışmalarına ise devam ediyor. Önümüzdeki aylarda tamamlanması planlanan Doğanşehir Meydanı, ilçeye önemli bir prestij kazandıracak. İlçe halkı ile bölge esnafı da düzenleme çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiler.

Meydanın önceki halinin Doğanşehir'e yakışmadığını belirten vatandaşlar, "Büyükşehir Belediyesi, Doğanşehir'imize güzel hizmetler yaptı. Yılların problemi olan Yeni Sanayi Sitesinin tüm sorunlarını çözerek, ilçe merkezinin tam ortasında bulunan eski sanayi sitesinin, yeni yerine taşınmasını sağladılar. Boşaltılan alan yıkılarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından nezih bir görünüme kavuşturuluyor. Düzenleme çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Çok yakın zamanda ilçe meydanında gezebileceğiz. İlçemizin daha önceden bir meydanı yoktu. Doğanşehir tarihinde bu çalışma bir ilk. İlçe halkı olarak yapılan hizmetlerle gurur duyuyoruz. Emeği geçenlere tekrar şükranlarımızı sunarız" dediler. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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