Malatya Büyükşehir Dilek Mahallesi'nin yol sorununu çözüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya Büyükşehir Dilek Mahallesi'nin yol sorununu çözüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Dilek Mahallesinin ulaşımını sağlayan Dilek Caddesinde genişletme ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Dilek Mahallesi'nin yol sorununu çözüyor
17.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:33

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Dilek Mahallesinin ulaşımını sağlayan Dilek Caddesinde genişletme ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. 7.5 kilometrelik caddenin 5 kilometrelik bölümünü geçtiğimiz yıllarda tamamlayan Büyükşehir Belediyesi 2.5 kilometrelik bölümü de standartlara uygun hale getiriyor.

Dilek Caddesinde devam eden çalışmaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Dilek Mahalle Muhtarı Ali Aslan, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri yerinde inceledi.

Dilek Mahallesinin en büyük sorunlarından birinin çözüldüğüne dikkat çeken Dilek Mahalle Muhtarı Ali Aslan, "Dilek Mahallesine gelen herkes yolun bu bölümünden şikayetçiydi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın gayretleriyle bu sorunumuz çözülüyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Verdiğimiz taahhüdü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Dilek Mahallesinde seçim çalışmalarında yolun yapımı ile ilgili taahhütlerinin bulunduğuna dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Verdiğimiz taahhüdü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dilek Caddesi Sivas yoluna bağlanan önemli bir aks. Caddemizdeki bu çalışma Dilek Mahallemizin gelişimine katkı sağlayacak. Çalışmalarda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Malatya eksikliğini hissettiği tüm ihtiyaçlara birer birer kavuşuyor"

Dilek Mahalle sakinlerinin standartları yüksek ve konforlu bir yola kavuşacağını belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, "Bu yol sadece Dilek'e değil, Malatya'nın geneline hizmet veriyor. Malatya eksikliğini hissettiği tüm ihtiyaçlara birer birer kavuşuyor. Büyükşehir Belediyesi bu eksikliklerin tamamlanması için Malatya'nın değişik bölgelerinde çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyorum" dedi.

"Başkanıma teşekkür ediyorum"

Dilek'in yol sorununun ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Dilek Caddemiz Sivas kara yoluna bağlanan önemli bir arter. Kuzey Kuşak yolunun da önemli bir parçası. Bu trafik yoğunluğunun ana merkezini oluşturan caddemiz standartlara uygun hale geliyor. Huzurlarınızda Başkanıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Önemli bir kavşak göreve üstleniyor"

Dilek Mahalle sakinlerini mutlu görmenin sevincini yaşadıklarını belirten MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, "Dilek Caddesi, Tepeköy, Topraktepe, Şahnahan Mahallelerimizin de ulaşımını sağlıyor. Önemli bir kavşak görevi üstleniyor. Sorunların çözümü için çalışan bütün belediyelerimize Malatyalılar adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Gürkan: "Vatandaşımızı mağdur etmedik"

Dilek Caddesindeki çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Yolumuzu yaparken vatandaşlarımızı da mağdur etmedik. Kamulaştırma bedeli ödediğimiz her yerde genişletme çalışmaları sürüyor. Caddemiz Malatya'nın öneli ulaşım akslarından biri, trafik sirkülasyonuna baktığımızda dağıtıcı rolü üstleniyor. Üst yapı çalışmalarıyla birlikte caddemizi pırıl pırıl bir hale getireceğiz. Dilek Mahalle sakinleri bizi çok sıcak karşıladı. Bu misafirperverlikten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yol gezisinin ardından heyet, Dilek Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin...
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
TBMM'de basın koridorundaki garsonda koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs için geliştirilen deksametazon ile tedavi olan 69 yaşındaki hasta, 5 günde yoğun bakımdan çıktı
Koronavirüs için geliştirilen deksametazon ile tedavi olan 69 yaşındaki hasta, 5 günde yoğun bakımdan çıktı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi...
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde bulundu
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde...
Seren Serengil'den 'Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?' sorusuna sert cevap: Kalın sesi yüzünden
Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Kalın sesi yüzünden
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Donald Trump Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Ajda Pekkan Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ankara Trabzonspor Galatasaray Türkiye Kupası
Şu an buradasınız: Malatya Büyükşehir Dilek Mahallesi'nin yol sorununu çözüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 15:32:58. #1.15#
title