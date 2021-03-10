Malatya Büyükşehir'den mezarlıklara bakım ve temizlik çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesine bağlı mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesine bağlı mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehir Mezarlığı, Sancaktar Mezarlığı, Kuyuönü Mezarlığı, Tecde Mezarlığı, Kiltepe Mezarlığı, Çöşnük Mezarlığı, Melekbaba Mezarlığı, Yaka Mezarlığı, Eski Yeşiltepe Mezarlığı, Yıldıztepe Mezarlığı ve Konak (Banazı) Mezarlığı'nda bakım onarım, budama ve temizlik çalışması devam ediyor.

" 7/24 esasına göre hizmet veriyoruz"

Mezarlıklarda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Mezarlıklar Şube Müdürü Osman Gönültaş, "Müdürlüğümüze bağlı 12 mezarlıkta bahar ayının gelmesiyle birlikte Ziraat Mühendisimizin kontrolünde mezarlıklarımızda kuruyan ağaçların kesimi, ağaç budama, güllerin budanması ve yeni ağaç dikimini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bahar ayının gelmesiyle birlikte hayırsever vatandaşlarımızın mezarlıklarımız için bağışlamış olduğu kilit taşı ve bordürleri ekiplerimizle birlikte uygulama işlemlerini mezarlıklarımızda yapıyoruz. Şuana kadar Çöşnük, Yıldıztepe ve Sancaktar mezarlıklarındaki çalışmalarımızı bitirdik. Şehir Mezarlığında yaptığımız çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çalışmalara Kiltepe, Kaynarca, Eski Yeşiltepe, Kuyuönü ve Konak(Banazı) mezarlıklarında devam ediyoruz. Mezarlıklar Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza 7/24 esasına göre hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Ayrıca Şehir Mezarlığında bulunan parsellerdeki ağaçların alçak olmasından ve vatandaşlarımızın ziyaretleri sırasında sıkıntılar yaşadığını tespit etmemizin sonrasında budama işlemlerini yaptık ve vatandaşlarımızın ziyaretlerini daha refah bir ortamda yapmalarını kolaylaştırdık" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı