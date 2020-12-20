Malatya Büyükşehir Belediyespor, Tokat Temsilcisine mağlup oldu
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Malatya Büyükşehir Belediyespor, Tokat Temsilcisine mağlup oldu

20.12.2020 18:15 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:19
Malatya Büyükşehir Belediyespor, Tokat Temsilcisine mağlup oldu

Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Tokat Niksar Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Tokat Niksar Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk seti kazanan Malatya Büyükşehir Belediyespor, diğer setlerde üstünlüğünü koruyamadı. Malatya Büyükşehir Belediyespor müsabakanın birinci setini 25-16 kazandığı maçta, müsabakanın ikinci setini 25-21, üçüncü seti 25-16 ve dördüncü seti de 25-19'luk skor ile önde tamamlayan Tokat Niksar Belediyespor'a 1-3 yenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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