Malatya Büyükşehir Belediyespor'da hedef Efeler Ligi
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Malatya Büyükşehir Belediyespor'da hedef Efeler Ligi

25.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:49
Malatya Büyükşehir Belediyespor'da hedef Efeler Ligi

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor'un Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, hedeflerinin Efeler Ligi olduğunu belirtti.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor'un Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, hedeflerinin Efeler Ligi olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımından aldığı galibiyet sonrası ligdeki puanını 20'ye yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cücemen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor deplasmanında zor bir galibiyet aldıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ligin ikinci yarısına kritik bir galibiyet alarak başladık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor deplasmanın zor olacağını biliyorduk. Sporcularımız ilk iki sette iyi mücadele etti ancak skor üstünlüğünü yakalayamadı. İkinci set sonunda kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirdik ve güzel bir geri dönüşe imza attık. Sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Gerçekten arkadaşlarımız öz verili bir şekilde çalışıyorlar. Bizim bu seneki hedefimiz daha öncede söylediğimiz gibi Efeler Ligi. İnşallah Malatya'ya Efeler Ligi heyecanını sezon sonunda yaşatacağız."

Cücemen, ligin 13. haftasında 31 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Asur Gençlik'i konuk edeceklerini bildirerek, "Tüm konsantremizi artık bu maça vereceğiz. İnşallah sahamızda oynayacağımız Asur Gençlik maçını da kazanarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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