Malatya Büyükşehir Belediyesine araç takviyesi Malatya Büyükşehir Belediyesi, 41 iş makinesi ve aracını bünyesine kattı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 41 iş makinesi ve aracını bünyesine kattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaptığı hizmet ve yatırımların kalitesini artırmak isteyen belediye, saha çalışmalarını daha hızlı yapabilmek için araç ve makine parkını güçlendirmeye devam ediyor.

Toplamda 106 iş makinesi ve araç alan Büyükşehir Belediyesi, araçları etap etap teslim alıyor. Birinci etapta 47 iş makinesi ve aracını filosuna katan Büyükşehir Belediyesi, ikinci etap teslimatı olan 41 iş makinesi ve aracıda bünyesine kattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediye önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bünyelerine kattıkları iş makineleri ve araçlarla sahada daha verimli çalışacaklarını belirtti.

Araçların üçüncü etabını Temmuz ayı içerisinde teslim alacaklarını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Son etabımızın büyük bölümü toplu taşıma araçlarımızdan oluşuyor. 88 aracımızı teslim aldık. Bu araçlarımızın hepsi sahada çalışmaya başladı. Geriye dönüp baktığımızda makine parkımızın büyük bölümü çok yaşlıydı. Bu yaşlılığa bağlı giderler sürekli karşımıza çıktığı gibi saha çalışmalarımızda aksıyordu. Optimum ölçüde bu tabloyu ortadan kaldırmak için bu yenilemeyi yapmak şarttı. Yıllık 15 milyonun üzerinde bu yaşlılığa bağlı parça ve yenileme giderimiz vardı. Hizmet akışını aksatması da cabası. Şimdi tablo değişti. Hizmete koşar adım gideceğiz. Bu güçlendirmeyle makine parkımızın yüzde 50'sini yeniledik. İş verimliliğini artırdık. Hizmetin altyapısını oluştururken, yatırımları da artırdık. Lisanslı Depoculuk, Millet Bahçesi, Yeni Fuar Merkezi, Ekmek Fabrikası gibi yatırımları Malatya'ya kazandırıyoruz. Güney-Kuzey Kuşak Yollarıyla Malatya'nın trafiğini rahatlatacağız. Devlet yatırımlarımız olan Battalgazi Devlet Hastanesi, yeni Çevre Yolu ve Adliye Sarayı gibi yatırımları yakından takip ediyoruz"

Kaynak: AA