Malatya Büyükşehir Belediyesinden engellilere ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Aile Gençlik ve Spor Müdürü Hilal Yıldırım, 14 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Tülay Tatlıcı'yı ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Aile Gençlik ve Spor Müdürü Hilal Yıldırım, 14 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Tülay Tatlıcı'yı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadın Aile Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri, engelli, yaşlı ve şehit ailelerini yalnız bırakmak amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmasına katılan Yıldırım, 2007 yılından bu yana felçli olan Tülay Tatlıcı'yı ziyaret ederek, şifa diledi.

Tülay Tatlıcı'nın eşi Nafız Tatlıcı da eşinin günlük ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirterek, şöyle devam etti:

"3 çocuğumuz var. Üçünü de okutmayı başardık. 14 yıldır bakıma muhtaç olan eşime umudumu yitirmeden, iyileşeceğine inanarak baktım. Sonunda az da olsa yürümeye başladı. En önemlisi de artık konuşmaya başladı. Bu durum bizi çok mutlu etti. Eşimin yerine ben hasta olsam o da bana bakardı. Hayat devam ediyor. Bu nedenle yılmadık."

Tülay Tatlıcı ise "14 yıldan beri rahatsızım ama eşimin sayesinde son 4 yıldan beri daha iyiyim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş