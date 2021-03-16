Malatya Büyükşehir Belediyesinden engellilere ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya Büyükşehir Belediyesinden engellilere ziyaret

16.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:25
Malatya Büyükşehir Belediyesinden engellilere ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Aile Gençlik ve Spor Müdürü Hilal Yıldırım, 14 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Tülay Tatlıcı'yı ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Aile Gençlik ve Spor Müdürü Hilal Yıldırım, 14 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Tülay Tatlıcı'yı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadın Aile Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri, engelli, yaşlı ve şehit ailelerini yalnız bırakmak amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmasına katılan Yıldırım, 2007 yılından bu yana felçli olan Tülay Tatlıcı'yı ziyaret ederek, şifa diledi.

Tülay Tatlıcı'nın eşi Nafız Tatlıcı da eşinin günlük ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirterek, şöyle devam etti:

"3 çocuğumuz var. Üçünü de okutmayı başardık. 14 yıldır bakıma muhtaç olan eşime umudumu yitirmeden, iyileşeceğine inanarak baktım. Sonunda az da olsa yürümeye başladı. En önemlisi de artık konuşmaya başladı. Bu durum bizi çok mutlu etti. Eşimin yerine ben hasta olsam o da bana bakardı. Hayat devam ediyor. Bu nedenle yılmadık."

Tülay Tatlıcı ise "14 yıldan beri rahatsızım ama eşimin sayesinde son 4 yıldan beri daha iyiyim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Birol Güven Türkan Şoray
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Caner Erkin Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya Büyükşehir Belediyesinden engellilere ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 15:32:45. #1.14#
title