Malatya Büyükşehir Belediyesinde değerlendirme toplantısı yapıldı
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Malatya Büyükşehir Belediyesinde değerlendirme toplantısı yapıldı

12.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:18
Malatya Büyükşehir Belediyesinde değerlendirme toplantısı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, değerlendirme toplantısı düzenledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, değerlendirme toplantısı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hizmet ve yatırımların değerlendirildiği toplantıda konuşan Gürkan, yeni tip koronavirüs salgınında yatırım ve hizmetlere ara vermediklerini belirtti.

Belediye olarak altyapı çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Gürkan, "2021 yılı içerisinde Millet Bahçesi, Millet Kütüphanesi, 100. Yıl Parkı, yeni kent meydanı, Milli Eğitim Müdürlüğü için il binası, kuzey ve güney kuşak yolları, kuzey çevre yolu, batı kolektörü başta olmak üzere altyapı yatırımlarının bir kısmını hizmete açmayı planlıyoruz. Projelerimizin bir kısmının da temelini atacağız." ifadelerini kullandı.

Gürkan Fen İşleri Daire Başkanı Fuat Bayhan'ın da emekliye ayrıldığını belirterek, verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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