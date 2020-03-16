Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, 1. Lige Yükseldi Türkiye Voleybol 1. Ligine yükselen Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı oyuncu ve yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Voleybol 1. Ligine yükselen Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı oyuncularına tek tek tebriklerini sundu ve başarılarından dolayı kutladı. Gürkan, "Bu gurur hepimizin, bu gurur herkesin." dedi.

Başkan Gürkan; "Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, Eskişehir'de düzenlenen, Türkiye Voleybol 2. Ligi Erkekler Final müsabakasında Adıyaman Gölbaşı Lisesini 3-1 yenerek 1. Lige çıkmıştır. Ben öncelikle takımın teknik ekibini, yöneticileri ve oyuncularını tebrik ediyorum. Zorlu bir mücadele sonrası başarı ve başarının 1. Ligle ve kupa ile taçlandırılması, bizlere bu onuru yaşatan Malatya Büyükşehir Belediye Voleybol Takımımızı kutluyorum ve tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum.

Temennimiz ve dileğimiz, 1. Ligde gösterecekleri performansla süper lig diye tabir ettiğimiz Efeler Ligine çıkmaları ve orada da Malatya'mızı en güzel şekilde Malatya'mızı temsil etmelerini diliyorum. Tekrardan yöneticileri ve oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı oyuncularını başarılarından dolayı altın ile ödüllendirdi.

Program sonrası, Büyükşehir Belediyespor Voleybol oyuncuları ile Başkan Gürkan günün anısına selfie çekimi gerçekleştirdiler.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'ndan tebrik

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret eden, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve İl Başkanı Mesut Samanlı, Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımının 1.Lige çıkmasından dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı tebrik ederek, desteklerini sundular.

Kaynak: Bültenler