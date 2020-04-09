Malatya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmuyor Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri korona virüs sürecinde sokak hayvanlarını da unutmadı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri korona virüs sürecinde sokak hayvanlarını da unutmadı. Ekipler tarafından doğaya yiyecek bırakılması geleneği devam ettiriliyor.

Sokak hayvanları ile doğada yaşayan hayvanlara belli aralıklarla şehrin değişik noktalarına yiyecekler bırakan Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, bu hizmetlerini korona virüsten dolayı yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesinden sonra daha da sıklaştırdı. Bu kapsamda yiyecek bırakılan bölgeler arasında Orduzu Pınarbaşı, Abdullah Gül Parkı, Şehir Mezarlığı Mevki, TOKİ Karagöz mevkisi, Fahri Kayhan Bulvarı uygun bölgeler, Yüzakı (Altın Kayısı) Bulvarı, Göztepe-Tandoğan mevkileri, Onbin Konutlar, 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgeleri yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yem bırakılacak alanlara önceden dezenfeksiyon çalışmaları yapıldıktan sonra yiyecekler uygun bir şekilde bırakılıyor.

Hayvanların yemeleri için; hazır mama, yemek artıkları, ekmek ve mezbahanelerden alınan et, ciğer türü besinler veriliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA