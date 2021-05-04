Malatya Büyükşehir Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Malatya Büyükşehir Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi, BELSOS şirketi aracılığıyla ramazanda 4 bin aileye iftar 400 aileye de sahur ikramında bulunuyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, BELSOS şirketi aracılığıyla ramazanda 4 bin aileye iftar 400 aileye de sahur ikramında bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkan Gürkan, her zaman vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Malatya Şubesinin ortaklaşa organize ettiği, belediye iştiraklerinden olan BELSOS şirketi tarafından hazırlanan sıcak yemekler binlerce aileye yine ekipleri tarafından ulaştırıldığını anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Günlük 4 bin aileye sıcak yemek verilmesi noktasındaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak gıda fişi ve gıda paketlerinin dağıtımına da devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan gıda fişleri dağıtırken bir yandan da gıda paketleri dağıtımı hizmetini yapıyoruz. Aynı zamanda hayırsever vatandaşlarımızın bizlere güvenerek ulaştırdığı zekatlarının da dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın yanında hizmete açmış olduğumuz Vahap Küçük Hayır Çarşımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız günün her saatinde yiyecek, içecek, giyecek ve evinin eşyalarına kadar olan eksikliklerin giderilmesi noktasında da her türlü ihtiyaçları karşılıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Yatak odasına giren yılan, görenleri korkuttu
Yatak odasına giren yılan, görenleri korkuttu
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Yaşar Güler Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Yılmaz Vural Rıza Kayaalp Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malatya Büyükşehir Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 17:51:55. #1.15#

title