Malatya Büyükşehir Belediyesi personeli İngilizce öğreniyor

07.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:34

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Malatya Kent Konseyi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Malatya Büyükşehir Belediyesi personeline İngilizce eğitimi veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve 260 personelin katıldığı eğitim kapsamında personeller 4 gruba ayrılarak 120 saat İngilizce eğitimi alacak. Eğitim sonunda personellere sertifika verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hizmet içi eğitime büyük önem verdiklerini belirtti.

Başkan Gürkan personelin İngilizce eğitimine ilgi göstermesinin kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz dönemler içerisinde personelin yetişmesi noktasında gerek dışarıdan aldığımız hizmetlerle, gerek içerideki söylem ve programlarımızla bunu desteklemeye gayret ettik. Bu noktada geçtiğimiz günlerde Hacettepe Üniversitesinden gelen bir ekip vasıtasıyla yönetim, iletişim ve davranış konularında bir hizmet içi eğitim verdik. Üniversiteden gelen okutman arkadaşımız tarafından 260 arkadaşımıza İngilizce eğitimi verilecek. Eğitim, sıfırdan başlayacak ve süreç ilerledikçe üst segmentlere çıkacaktır."

Kaynak: AA