Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin tesisleşmesi hakkında bilgiler verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin tesisleşmesi hakkında bilgiler verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin tesisleşmesi hakkında bilgiler verildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Çalıştayı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak Gaziantep'te düzenlenen çalıştaya katıldıklarını belirten Katipoğlu, çalıştayın verimli geçtiğini söyledi.

Mustafa Katipoğlu, "Gaziantep'te Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Gençlik Spor Çalıştayı düzenlendi.

Bizler de Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalıştaya katılım sağladık. Ülkemizdeki Büyükşehirlerin tamamı, ilgili Daire Başkanları, Gençlik ve Spor İl Müdürleri de bu çalıştaya katıldılar.

Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da çalıştaya katılarak, gençlik ve spor anlamında neler yapıldığı hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, Bakanlığın gelecek ile ilgili projeleri hakkında da bilgiler verdiler. Bizlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizde gençlere ve sporculara yönelik yapmış olduğumuz faaliyetler hakkında oradaki diğer belediyeleri bilgilendirdik. Yapacağımız tesisleşmeleri, fiziki yatırımları ve şuan uygulanan gençler için yapmış olduğumuz gençlik merkezleri ile alakalı genel hatları ile bilgiler verdik. Bu çalıştayın çok faydalı geçtiğini düşünüyorum. Bu çalıştayı düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlara Malatya Büyükşehir Belediyesi ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Erdoğan: 'Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayisi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle iş birliği içinde küresel barış ve istikrara...
Erdoğan: "Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayisi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle iş birliği içinde küresel barış ve istikrara...
Erdoğan: 'İstikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden biri terördür.
Erdoğan: "İstikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden biri terördür.
Erdoğan: 'Suriye, Irak ve Türkiye'de eli masumların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap...
Erdoğan: "Suriye, Irak ve Türkiye'de eli masumların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Hulusi Akar Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Roland Garros Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin tesisleşmesi hakkında bilgiler verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 16:54:59. #1.15#

title