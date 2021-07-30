Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kurumlar Arası Voleybol ve Futbol Turnuvası Düzenliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumlar arası voleybol ve futbol turnuvası düzenleniyor. 2 Ağustos tarihinde başlayacak ve 27 Ağustos tarihinde sona erecek olan kurumlar arası voleybol ve futbol turnuvasında 9 voleybol, 21'de futbol takımı yer alacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Spor Şubesi tarafından organize edilen kurumlar arası voleybol ve futbol turnuvası, 2 Ağustos Pazartesi günü başlıyor. Voleybol ve futbol branşlarında yapılacak olan turnuva geçtiğimiz aylarda koronavirüsten hayatını kaybeden Malatya'nın spor camiasının tanınmış simalarından Salih Demir ve Akif Çelik adına düzenlenecek.

Kurumlar arası voleybol turnuvası, 14 Şubat 2021 tarihinde koronavirüsten hayatını kaybeden voleybol üst klasman gözlemcisi Salih Demir anısına düzenlenirken, futbol turnuvası ise 30 Kasım 2020 tarihinde koronavirüsten hayatını kaybeden spor camiasının sevilen isimlerinden olan gazeteci Akif Çelik anısına düzenlenecek.

9 takımın katılacağı ve 3 grupta müsabakaların oynanacağı Salih Demir Anısına düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası, 2 Ağustos Pazartesi günü saat: 18.00'de Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri maçıyla başlayacak. Turnuvanın yapılacak olan maçları Malatya Merkez Spor Salonunda yapılacak ve 18 hakem müsabakalarda görev alacak. Grup maçlarının ardından üçlü final şeklinde oynanacak olan müsabakaların sonucunda final maçı 27 Ağustos günü Merkez Spor Salonunda yapılacak.

21 takımın katılacağı ve 4 grupta maçların oynanacağı Akif Çelik Anısına düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası da 2 Ağustos Pazartesi günü saat: 19.00'da Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi maçıyla başlayacak. Turnuvanın yapılacak olan maçları Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahasında başlayacak ve 53 hakem müsabakalarda görev alacak. Grup maçlarının ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla tamamlanacak olan turnuvanın final maçı 27 Ağustos günü yapılacak.

Kaynak: Bültenler