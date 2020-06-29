Malatya Büyükşehir Belediyesi, haşerelerle mücadeleyi yoğunlaştırdı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından haşere ile mücadele ve ilaçlama ekibi tarafından mahallelerde başlatılan ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından haşere ile mücadele ve ilaçlama ekibi tarafından mahallelerde başlatılan ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan program dahilinde Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerine bağlı mahalleler 6 guruba ayrılarak her gün bir gurubun yer aldığı mahallelerde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Haşere üremesinin kontrol altına alınması ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların artmasını engellemek amacıyla başlatılan ilaçlama çalışmalarını kentin birçok noktasında uygulayan Büyükşehir Belediyesi 24 ekip ve 70 personelle çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Havaların ısınması ve buna bağlı olarak sivrisinek yoğunluğunun artışı ile birlikte, üzerinde soğuk sisleme ULV cihazlarının bulunduğu araçlar ile ergin sivrisineklere karşı, Pazar hariç her gün akşam 19.00-23.00 saatleri arasında açık alan uçkun ilaçları kullanılarak açık alan ULV uygulaması yapılmaktadır.

Oluşturulan guruplarla ilgili olarak vatandaşlar kendi mahallelerinin ne zaman ilaçlanacağına dair bilgilere Büyükşehir Belediyesi http://www.malatya.bel.tr/icerik/1623/8130/malatya-merkez-ilceler-aksam-ulv-calisma-programi.aspx adresinden ulaşabilecekler. - MALATYA

Kaynak: İHA