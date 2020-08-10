Malatya Büyükşehir Belediyesi filosunu güçlendiriyor Malatya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosuna 15 yeni otobüs ekledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosuna 15 yeni otobüs ekledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 139 otobüs ve 22 trambüsle Malatyalılara taşıma hizmeti sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 15 yeni otobüs daha aldı.

Otobüslerin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törene Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Törende konuşan Baruş, Malatya Büyükşehir Belediyesinin yoğun bir dönem geçirdiğini ifade ederek, yeni otobüslerin hayırlı olmasını diledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede Malatya'nın güzel mücadele örneği sergilendiğini belirten Baruş, şunları kaydetti:

"Malatyamız, Sivrice depremi ve ardından meydana gelen depremlerin yanı sıra Kovid-19 salgınıyla zor günler geçirdi. Bu zor günlerde ve sıkıntılarda vatandaşlarımızın hep yanında olmaya çalıştık. Vatandaşlarımızla el birliği içerisinde yürümeye çalıştık. Kovid-19 salgınıyla mücadelede Malatya güzel mücadele örnekleri verdi. Bu sıkıntılı zamanlarda, sağlık görevlilerimizin mesai gözetmeksizin yapmış olduğu çalışmalar ve alın teri ile Malatyamız bu noktada başarılı bir noktaya gelmişti. Ancak bu mücadelenin devam ettiğini unutmayalım."

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ise kentte yaptıkları yatırımlar ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

Göreve geldikten sonra belediyenin yönetim ve mali yapısıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yaptıklarını anlatan Gürkan, yönetim yapısını hizmete elverişli hale getirdiklerini belirtti.

Gürkan, yeni otobüslerin Malatya'ya hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA