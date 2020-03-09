Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, emanet çarşısı-doğal ürünler pazarını inceledi
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Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, emanet çarşısı-doğal ürünler pazarını inceledi

Emanet Çarşısı bünyesinde hizmete giren ve ihtiyaç sahibi vatandaşların alış veriş yaptığı market alanında incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayrıca yöresel ürünlerin hem tanıtımı hem de satışının yapıldığı Yöresel Ürünler Çarşısında incelemelerde bulundular.

09.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:20
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, emanet çarşısı-doğal ürünler pazarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve bölgede başka bir örneği olmayan Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarında incelemelerde bulunup, sosyal yardım hizmetleri ve yöresel ürünlerin tanıtılmasına ilişkin çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldılar.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından misafir edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kart sistemi üzerinden yapılan yardımların işleyişi ile diğer sosyal yardım projeleri hakkında bilgiler aldılar.

"BU TÜR GÜZEL YATIRIMLARIN SAYISININ ARTMASI İÇİN HER TÜRLÜ DESTEK VE KATKIYA HAZIRIZ"

Yeşilyurt Belediyesinin insanı merkeze alan yatırımlarıyla farkındalık oluşturan yerel bir yönetim olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarımız açıldığı günden beri çok yoğun ilgi görmektedir. İlçemizde ihtiyaç sahibi hemşerilerimize kaliteli, nezih ve güzel bir mekânda sosyal yardım hizmetlerimizi ulaştırmaktayız. Yöresel Ürünler Çarşımızda ise yöresel ürünlerimizin hem tanıtımı hem de satışını yaparak bu alanda da bölgemizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerimizi halkımıza ulaştırmaktayız. Bölgemizde başka bir örneği olmayan, gerek hizmet alanları gerekse de sunduğu hizmetlerle kentimize farklı bir değer katan bu tür yatırım alanlarının hem kentimizde hem de diğer kentlerimizde çoğalması için her türlü destek ve katkıyı vermeye hazırız." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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