Malatya Büyükşehir Belediyesi 24 saat aralıksız ekmek üretip dağıtıyor
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Malatya, Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi 24 saat aralıksız ekmek üretip dağıtıyor

Corana virüsü salgını nedeniyle getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Malatya Büyükşehir Belediyesi, cadde cadde, sokak sokak ekmek dağıtımı yaptı.

13.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:49
Malatya Büyükşehir Belediyesi 24 saat aralıksız ekmek üretip dağıtıyor

İçişleri Bakanlığınca corana virüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararının ardından vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, MEGSAŞ tarafından üretilen ekmeği dağıtıyor.

Bir günde 127 bin ekmek dağıtıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile MEGSAŞ'a bağlı ekipler araçlarla cadde cadde, sokak sokak gezip ekmek ihtiyacı olan hanelere ücreti karşılığında dağıtım yapıyor. Ekmeğin normal fiyatında da indirime giden MEGSAŞ bu zor günlerde ekmeğe 60 kuruşluk indirim yaparak 50 kuruşa dağıtıyor.

MEGSAŞ, Malatyalıların ekmek ihtiyacını karşılayabilmek için 24 saat üretim yapıyor. Yasağın ilk günü 127 bin ekmek dağıtan Büyükşehir Belediyesi, yasağın ikinci gününde de 130 bin ekmek dağıttı.

Vatandaşlarımız için ekmeği 50 kuruş yaptık

Sokağa çıkma yasağı, ekmek üretimi ve dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi'nin sahada canla başla çalıştığını söyledi.

Malatyalıların salgının ilk başladığı andan itibaren uyarılara dikkate aldığını vurgulayan Başkan Gürkan, "Salgının yayılmasını önleme amacıyla birçok yeni uygulama ve kararlar alınıyor. Sokağa çıkma yasağı da bunlardan biri. Bu kararların tek amacı insanlarımızın sağlığını korumak. Endişe edecek ve korkulacak bir durum yok. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacının yanında acil ihtiyaçlarını da karşılamak için 24 saat aralıksız çalışıyoruz. MEGSAŞ şirketimiz geceli-gündüzlü üretim yapıyor. Ekiplerimiz cadde cadde, sokak sokak gezerek hanelerimize ekmekleri ulaştırıyorlar. Ekmek fiyatımızda da indirime gittik. Daha önceden 1 lira 10 kuruştan sattığımız ekmeği 60 kuruşluk bir indirim yaparak 50 kuruş yaptık. Sokağa çıkma yasağı devam ettiği sürecede bu hizmetimiz hep sürecek. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Büyükşehir Belediyesi Malatya'nın her noktasında çalışıyor, çalışmaya da devam edecek" dedi.

Kaynak: Bültenler

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