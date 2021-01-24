Malatya Büyükşehir Belediyesi 13 milyonluk sağlık hizmeti verdi
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Malatya Büyükşehir Belediyesi 13 milyonluk sağlık hizmeti verdi

24.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:41
Malatya Büyükşehir Belediyesi 13 milyonluk sağlık hizmeti verdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca son bir yılda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara 13 milyon 120 bin lira değerinde sağlık hizmeti verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca son bir yılda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara 13 milyon 120 bin lira değerinde sağlık hizmeti verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi insanlara el uzatan Büyükşehir Belediyesi, yıllardır verdiği ücretsiz sağlık hizmetleri ile ilaç yardımlarını geçen yıl da sürdürdü.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, sosyal güvencesi olmayan hasta vatandaşlara ücretsiz muayene hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda 483 kişiye muayene, 173 kişiye 13 milyon 120 bin liralık sağlık hizmeti verdi.

Büyükşehir Belediyesi hasta ve muhtaç kişilere ücretsiz sağlık hizmetinin yanı sıra ilaçları da ücretsiz olarak veriyor. Çoğunluğu vatandaşlardan toplanan bu ilaçlar reçete karşılığında ihtiyaç sahibi vatandaşlara verildi.

Geçer yılı 6 milyon 176 bin 56 lira değerinde 55 bin 846 kutu ilaç, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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