Malatya Büyükşehir Belediyesi, 117 ekiple karla mücadele çalışması yürütecek

05.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:20

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 951 personel ve 117 ekiple karla mücadele çalışmasını yürüteceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, karla mücadele çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nde (AYKOME) takip etti.

Merkezde, Pütürge ve Doğanşehir ilçelerindeki ekiplere telefonla bağlanan Gürkan, ilçelerdeki karla mücadele çalışmasıyla ilgili bilgi aldı.

Gürkan, kentte kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuz durum yaşamadıklarını, karla mücadele hazırlıklarına aylar öncesinden başladıklarını hatırlatarak, tuz stokları ile iş makinesi ve araç parkında gerekli bakım-onarım çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Belediye olarak 951 personel, 117 ekiple karla mücadele çalışmasını yürüteceklerini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaları 310 iş makinesi ve araçla yapıyoruz. 17 bin ton tuz aldık. İlçelerimize dağıtımını yaptık. Ekiplerimiz oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için 24 saat aralıksız çalışacak. Şu ana kadar kapalı mahalle yolumuz yok. Bütün ilçelerde kar yağışı devam ediyor. Malatyalılar rahat olsunlar. Bütün ilçe belediyelerimiz ve ilgili kurumlarımızla beraber hareket ediyoruz. Hemşehrilerimizin bu kışı güvenli ve sağlıklı geçirebilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Kaynak: AA