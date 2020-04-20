Malatya Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 500 bin maskenin dağıtımına başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Malatya Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 500 bin maskenin dağıtımına başladı - Haberler
Türkiye, Malatya, Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 500 bin maskenin dağıtımına başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 170 bin haneye 1 milyon 500 bin maske dağıtımına başlandı.

20.04.2020 19:09 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:14
Malatya Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 500 bin maskenin dağıtımına başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 170 bin haneye 1 milyon 500 bin maske dağıtımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili aldığı tedbirlerin yanı sıra acil ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlara verilmek üzere ev ev maske dağıtımına başladı.

Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, maskelerin dağıtımı dolayısıyla düzenlenen programda, Malatya'nın tekstil altyapısı bakımından güçlü bir kent olduğunu belirtti.

Maske üretiminde Türkiye'nin lojistik üssü haline gelen Malatya'da günlük 5 milyon maske üretildiğini aktaran Gürkan, şöyle devam etti:

"Bugünden itibaren Türkiye genelinde faaliyet gösteren Malatyalı müteşebbisler 400 üretim merkezinde 10 milyon maske üretim hedefini gerçekleştirecek. Üretilen bu maskelerle hem Türkiye'nin hem de ihtiyaç duyulursa dünyadaki mazlum milletlerin maske ihtiyaçlarını karşılayabilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza yazmış olduğum mektupta gerekli görüşmeleri yaparak, çalışmaları başlattığımızı belirttim. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri arayarak çalışmalarımızı yakinen takip ettiğini ve bizim şahsımızda Malatyalı hemşehrilerimize selam ve teşekkürlerini ilettiler. Ayrıca bu konuda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen müteşebbislerimizi kutladıklarını ifade ettiler. Bizler de müteşebbislerimizi arayarak Sayın Cumhurbaşkanımızın teşekkürlerini ilettik."

Gürkan, çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olduklarını aktararak, "Malatya 81 il ile 30 büyükşehire rol model olacak çalışmalar gerçekleştirmekte. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa bir belediye evlere kendi elemanlarıyla maske dağıtımı yapacak. Bugün MASKİ elemanlarımız ile bizlere paydaş olarak gelen sivil toplum kuruluşlarıyla derneklerin gençlik kollarındaki arkadaşlarımız bizleri mutlu etmiştir. Bu Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik fotoğrafıdır." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da Malatyalıların maske ihtiyaçlarının karşılanması noktasında katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 500 bin maskenin dağıtımına başladı

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu Haberler
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haberler
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haberler
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı getirildi Haberler
31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı getirildi
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini...
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçların 6 gün oynanmasını önerdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçların 6 gün oynanmasını önerdi
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski Müslüm Gürses dinleyip oklavayla yufka açtı
Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski Müslüm Gürses dinleyip oklavayla yufka açtı
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi
Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok
Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası...
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp 'Ölmek istiyorum' diye bağıran genci öldürdü
ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Özlem Zengin Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Ümit Besen Deniz Seki Acun Ilıcalı Muazzez Abacı
Spor Falcao Ergin Ataman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Malatya Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 500 bin maskenin dağıtımına başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 20:44:51. #1.15#
title