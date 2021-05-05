Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan, Dijital Gösterim Merkezine ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca kurulan Dijital Gösterim Merkezini ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca kurulan Dijital Gösterim Merkezini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İletişim Başkanlığı, kamuoyunu bilgilendirme, farkındalık oluşturma, milli birlik ve beraberliği diri tutma amacıyla teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak hazırlanan video ve belgesel çalışmalarını kentte Dijital Gösterim Merkezinde vatandaşlarla buluşturacak.

Belediye binası yanında bulunan otopark alanında kurulumu yapılan merkezde dijital ortamda 4 farklı salonda gösterimler yapılacak.

Üç boyutlu hologram teknolojisinin kullanıldığı merkezde dijital gerçeklik videolarının yanı sıra video haritalama teknolojisi kullanılarak hazırlanan dijital sergiler, kamuoyunun dikkatine sunulacak.

Başkan Gürkan, bir yıl boyunca Malatya'da ziyarete açık olacak Dijital Gösterim Merkezinde gösterime sunulacak dijital videoları izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine özen gösterilerek ziyaretçilere açılacak merkez, tam kapanma dönemi sona erdikten sonra vatandaşların hizmetine sunulacak.

Gürkan, Dijital Gösterim Merkezinin bir yıl boyunca kentte olacağını belirterek, tarihi, kültürü ve milli değerleri anlatacak merkezde her ay farklı gösterimlerin yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik