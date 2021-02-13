Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı

13.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:21
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, üç ayların başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, üç ayların başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, recep, şaban ve ramazan aylarının İslam alemi için büyük bir önemi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İslam alemi olarak, recep, şaban ve ramazan aylarına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üç aylar içerisinde Regaip, Miraç ve Berat Kandili ile Kadir Gecesi gibi önemli ve feyizli gecelerin olması, manevi iklimin dalga dalga yayılması ve birey olarak kendi muhasebemizi yapmak bakımından da son derece önemlidir. Üç aylar, günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğin, dayanışma örneklerinin en güzel sergilendiği aylardır. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasını, depremlerin ve salgın hastalıkların sona ermesini niyaz ediyorum.

Edilen duaların ve tövbelerin kabul gördüğü, yüreklerin nurla dolduğu, yüce Mevla'nın sonsuz affından, merhametinden ve iyiliğinden bol bol yararlanıldığı bu mübarek zamanlarda birlik ve beraberliğimizin artmasını temenni ediyorum. Ülkemizin ve bütün İslam aleminin üç aylarını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını yüce Mevla'dan dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Hadise Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Antalya Mahkeme Saldırı Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 16:24:31. #1.16#
title