Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: "Tam kapanma için belediye olarak gerekli tedbirleri aldık"
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: "Tam kapanma için belediye olarak gerekli tedbirleri aldık"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: 'Tam kapanma için belediye olarak gerekli tedbirleri aldık'
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün akşam başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanmayla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün akşam başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanmayla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, içinden geçilen sürecin ülke ve dünya ülkeleri adına sıkıntılı bir süreç olduğunu belirterek, "Kovid-19 ülkemizde ve şehrimizde üst seviyeye ulaştı. Bugünden itibaren de tam kapanma olacak. Kapalı olunan dönemler içerisinde vatandaşlarımız gayet müsterih olsun, rahat olsun. Biz vatandaşlarımızın yemekleriyle, ekmekleriyle, diğer market ihtiyaçlarıyla ilgili tam kapanma için belediye olarak gerekli tedbirleri aldık." ifadelerini kullandı.

Gürkan, kendilerine ulaşan talepleri yerine getirdiklerini belirterek, çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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