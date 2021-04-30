Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan Özalper Bölge Parkı'ndaki çalışmaları inceledi
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan Özalper Bölge Parkı'ndaki çalışmaları inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan Özalper Bölge Parkı'ndaki çalışmaları inceledi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Özalper Bölge Parkı'nda yürütülen çalışmaları inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Özalper Bölge Parkı'nda yürütülen çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, incelemeleri sırasında, yeşil alanların korunması ve kentteki kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılmasını amaçladıkların belirtti.

Gürkan, belediyelerin temel görevlerinden birinin yeşil alanların korunması olduğuna değinerek, "Hem tabiat dengesinin korunması hem kişi başına düşen yeşil alanın artırılması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını iki katına çıkarmak için çalışıyoruz. Bölge parkları, rekreasyon alanları, çevre düzenleme çalışmaları ve yapılan parklarla bunları zenginleştirmeyi düşünüyoruz. Özalper Bölge Parkımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Park Bahçeler Daire Başkanı Berkan Samanlıoğlu ise 5 bin 100 metrelik bir alana sahip Özalper Bölge Parkı içerisinde, oyun gurupları, spor aletleri, kamelyalar, banklar ve piknik masaları bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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