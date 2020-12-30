Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'dan yeni yıl mesajı
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'dan yeni yıl mesajı

30.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:36
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'dan yeni yıl mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gürkan, mesajında, 2021 yılının Türk milleti ve tüm insanlık için yaşanan salgının sona erdiği bir yıl olmasını, Türkiye'de ve tüm dünyada barışa, kardeşliğe, dostluğa, birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ettiğini belirtti.

Yeni bir yılı karşılarken geride bırakılmakta olan 2020 yılının daha başında 24 Ocak depremi ile sarsıldıklarını, depremin yaralarını sarmaya başladıkları bir dönemde bu kez de ülkeyi ve tüm dünyayı etkisine alan Kovid-19 salgınının etkisine girdiklerini kaydeden Gürkan, bu süreç içerisinde ülkenin birçok ilinde deprem ve sel felaketleri yaşadıklarını ifade etti.

Gürkan, şöyle devam etti:

"Allah'a şükürler olsun ki ülke olarak birlik ve beraberlik şuuru içerisinde bu zor günlerin üstesinden gelmeyi başardık. Şu anda etkisini yoğun bir şekilde hissettiğimiz salgınla da ancak birlikte mücadele ederek başa çıkabiliriz. 2020 yılı içerisinde başta Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili bakanlıklarımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler olarak bizler her türlü tedbiri alarak salgınla mücadelede dünyaya örnek olduk. Ancak salgın yılın ikinci yarısından itibaren ülkemizde yine etkili olmaya başladı. Bu nedenle tüm halkımızdan beklentimiz maske, mesafe ve hijyene azami derecede dikkat etmeleri, mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemeleridir."

Belediye olarak bu süreçte yaptıkları bazı yatırım ve verdikleri hizmetleri de anlatan Gürkan, 2021 yılının ülkeye, millete ve bütün insanlığa güven, huzur, mutluluk ve refah getirmesini diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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