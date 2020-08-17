Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'dan, Hekimhan'a ziyaret Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçede bir dizi ziyarette bulunmasının ardından Gürkan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kente hizmet etmek için projeler hazırladığını bildiren Gürkan, kentte bulunan tüm yerleşim yerleşim bölgelerinin yollarının asfaltlanacağını dile getirdi.

Kentin tamamına hizmet verdiklerine işaret eden Gürkan, "Malatya genelinde yol çalışmalarında 1000 kilometreyi aştık, 2 bin kilometreye doğru ilerliyoruz. Bu memleketin rekorudur. Biz sadece Hekimhan ilçemize değil her ilçemize hizmet yapıyoruz. 7/24 mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren belediyemiz yol asfalt ekibine ve diğer emeği geçen tüm personellerimize ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ ise ilçeye şimdiye kadar 230 kilometre yol asfaltlama çalışması yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA