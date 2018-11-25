Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayına Çoşkulu Karşılama

AK Parti'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentte partililerce tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Gürkan için Malatya Havalimanı'nda karşılama töreni gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve vatandaşların yoğun katılımıyla karşılanan Gürkan, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Gürkan, parti binasında önünde yaptığı konuşmada, kendisine görevi tevdi eden Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyecilik anlayışına layık olmaya gayret edeceklerini dile getiren Gürkan, "1994 yılında başlayan yerel yönetim belediyecilik anlayışı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde İstanbul'da hayat buldu. 2002'de başlayan AK Parti iktidarı ve akabinde 2004'te de yerel yönetim seçimleriyle hakikaten Türkiye'de yerel yönetimlerde çağ atlatıldı. Burada halkın iradesine uyularak Cumhurbaşkanımız bizleri sizlere emanet etti. Sizler bu emanete sahip çıkacaksınız." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da Gürkan'ı sade şekilde karşılamak istediklerini ancak coşkulu bir kalabalığın da kendilerine eşlik ettiğini belirterek gösterilen ilgiden mutlu olduklarını kaydetti.