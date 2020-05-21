Malatya Büyükşehir bayram süresince görev başında
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Malatya Büyükşehir bayram süresince görev başında

Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.

Malatya Büyükşehir bayram süresince görev başında
21.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:25

Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından şu bilgiler verildi:

"İlgili birimler bayram süresince mesai yapacaklar. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların daha rahat ve sorunsuz bir şekilde bayramlarını geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi birimleri 7/24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi de Bayram süresince hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, gerektiğinde Çağrı Merkezi'nin 444 51 44 numaralı telefonunu arayabilecekler. Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı çağrı merkezi de yine Ramazan Bayramında hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar su ve kanalizasyon ile ilgili şikayetlerini 185 ve 377 74 44 numaralı çağrı merkezi numaralarını arayarak bildirebilecekler."

Bayramda denetimler sürecek

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayram süresince denetimlerine aralıksız bir şekilde devam edecek. Zabıta ekipleri kısıtlama süresince açık olan fırın ve unlu mamul işletmelerinde sosyal mesafe, el dezenfektanı bulundurma, maske, eldiven gibi hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edecek. Ayrıca 22 Mayıs tarihinde 09.00 - 23.00 saatleri arasında, 23 Mayıs Arife günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiş satışı yapan işletmelerinde denetimleri yapılacak. Bahse konu işyerlerinde de özellikle haksız fiyat artışı, maske, eldiven, sosyal mesafe ve açılış kapanış saatlerine yönelik denetimler yapılacak, kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri ile ilgili yasal işlemler başlatılacak.

Cadde ve sokaklar yıkanacak

Ana caddelerin temizliği Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. Şehir Mezarlığı, Mezarlık Camisi ve Şehitliğin çevresinde gerekli temizlik çalışmaları Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak. Ayrıca bayram süresince nöbetçi temizlik personelleri görevlendirilerek oluşabilecek aksiliklerin önüne geçilecek. Çöp döküm sahası da bayram süresince açık tutularak çalışmalar devam edecek.

Vatandaşlar mağdur edilmeyecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla bazı büfelerinde ekmek satışına devam edecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Ekmek Fabrikasına ait 11 büfe açık kalacak.

Bayram süresince hizmet verecek Ekmek Büfeleri ise Eski Devlet Hastanesi, Kernek, Emeksiz, TOKİ 1. Etap, TOKİ 2. Etap, TOKİ 3. Etap, Beydağı Devlet Hastanesi, Sıtmapınarı, Yeni İlçe Garajı, Doğu Garajı ile Fabrika Büfesi olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle motaş seferlerinde düzenleme yapıldı. 23 Mayıs Cumartesi (Arife) Gününden itibaren uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacak olmasından dolayı MOTAŞ tarafından birçok hattaki seferlerle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

Vatandaşlar otobüs seferleri ile ilgili bilgi talebi ve şikayetlerini 502 2 502 numaralı MOTAŞ çağrı merkezi hattını arayarak bildirebilecekler. - MALATYA

Kaynak: İHA

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