Malatya Büyükşehir, Anayurt caddesini Özsan'a bağlıyor Malatya Büyükşehir Belediyesi, Anayurt Caddesini, Özsan Sanayi Sitesine bağlıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Anayurt Caddesini, Özsan Sanayi Sitesine bağlıyor. Kent içi ulaşım planlamasında, araç ve yaya trafiğini rahatlatacak projeleri sahada gerçekleştirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Malatya'nın dört bir yanında çalışmaya da devam ediyor.

4.7 kilometre uzunluğundaki Anayurt Caddesini, Sivas Yoluna bağlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yolu Özsan Sanayi Sitesine bağlıyor. 200 metrelik bölümde kavşak çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, sanayi sitesi girişinde 2 bin metrelikte taş duvar çalışması yapıyor. 200 metrelik bölüm, dolgu ve asfalt öncesi altyapı çalışmaları sonrası asfaltlanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da devam eden çalışmaları sık sık inceliyor.

Özsan Sanayi Sitesinin girişinin değiştiğini, trafik akışının daha düzenli hale geleceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bu yıl hizmete açtığımız Anayurt Caddemizi, Özsan Sanayi sitemize bağlıyoruz. 200 metrelik bu çalışmayla Anayurt Bulvarının girişi daha düzenli hale gelecek. Özsan sanayi sitesinin girişi de buradan yapılacak. Şuan taş duvar, dolgu çalışmaları yapılıyor. Çok kısa sürede asfalt öncesi altyapı çalışmalarını da yaparak kavşağı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA