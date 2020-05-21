Malatya bölgesinde fırtına uyarısı Malatya ve civar illerde şiddetli rüzgar uyarısı yapılıp, tedbirli olunması istendi.

Malatya ve civar illerde şiddetli rüzgar uyarısı yapılıp, tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 22 Mayıs Cuma günü 09,00 ile 23,30 saatleri arasında, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman çevrelerinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli fırtına, yer yer tam fırtına beklendiği bildirildi.

Saatte 50 ile 100 kilometre arasında esmesi beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA