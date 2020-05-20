Malatya bölgesinde elektrik tüketimi düştü
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Malatya bölgesinde elektrik tüketimi düştü

Malatya ve civarındaki Fırat bölgesindeki 4 ilde elektrik tüketimi yüzde 7'den fazla azaldı.

Malatya bölgesinde elektrik tüketimi düştü
20.05.2020 13:56 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:56

Malatya ve civarındaki Fırat bölgesindeki 4 ilde elektrik tüketimi yüzde 7'den fazla azaldı.

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de 900 bine yakın aboneye hizmet veren elektrik şirketi, yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre hizmet verdiği toplam 4 ilde elektrik tüketiminin yüzde 7'den fazla azaldığını kaydetti.

Malatya ve Bingöl'de tüketim daha da azaldı

Fırat bölgesine bağlı illere göre tüketim oranlarındaki değişime bakıldığında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla elektrik tüketiminin Bingöl ve Malatya'da yüzde 10'dan fazla, Tunceli'de yüzde 6,7 oranında azaldığını açıklayan elektrik şirketi, Elazığ'da ise bu dönemde tüketimin bir önceki yıla yakın seviyede seyrettiğini açıkladı.

Sanayide elektrik tüketimi daha da azaldı

Ticarethane ve sanayideki elektrik tüketimi Fırat bölgesinde ise yaklaşık yüzde 28 azaldı.

Fırat bölgesinde ise ticarethane ve sanayide en düşük tüketim 30'luk azalma ile Bingöl'de oldu. Bu ili 28'lik azalma ile Malatya ve Elazığ izledi. Tunceli'de ise işyeri tüketimi yüzde 14 azaldı.

Fırat bölgesinde Elazığ'da hane tüketiminde yüzde 5'e yakın düşüş gözlendi. Malatya'da yüzde 2'lik bir düşüş izlenirken Bingöl bu bölgede meskende yüzde 10'a yakın artışla en çok artış gözlenen il oldu. Tunceli aboneleri de mesken elektrik tüketiminde yüzde 5'lik bir artış gösterdi.

Elektrik tüketiminin azalmasının sebebi olarak, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemler ve bazı işyerlerinin kapalı olmasından kaynakmış olabileceği belirtiliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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