Malatya bölgenin araç lideri
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Malatya bölgenin araç lideri

23.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:09
Malatya bölgenin araç lideri

Malatya, 186 bin 997 kayıtlı araç sayısı ile bölgenin lideri durumunda.

Malatya, 186 bin 997 kayıtlı araç sayısı ile bölgenin lideri durumunda.

Fırat Kalkınma Ajansı'na (FKA) bağlı iller arasında yer alan Malatya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı geçtiğimiz Şubat ayı sonu itibarıyla 186 bin 997 oldu.

FKA'ya bağlı iller arasında yer alan Malatya'nın komşu şehri Elazığ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 133 bin 940 oldu. Elazığ'ı, Bingöl 17 bin 607 araç sayısı ile takip etti. FKA'ya bağlı iller arasında en az araç sayısı ise Tunceli olarak kayıtlara geçti.

Tunceli'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 9 bin 753 oldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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