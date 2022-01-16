Malatya beyaza büründü

MALATYA - Malatya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentti beyaza bürüdü.

Malatya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, kara hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aralıklara devam eden kar yağışı sonrası trafikte aksamalar yaşanmaması için polis ekipleri tedbir alırken, Belediye ekipleri ise şehir merkezinde karla mücadele ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.