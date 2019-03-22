Malatya 'Beyaz Gelinliğini' Giydi

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da kayısı ağaçlarının çiçek açması ile şehir adeta beyaz gelinliğini giydi.

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yaklaşık yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, 8 milyona yakın kayısı ağacının baharın gelmesi ile çiçek açması kenti beyaza bürüdü. Her yıl aynı zamanlarda beyaz gelinliğini giyen Malatya'da ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor.

İlk olarak şehrin doğu kısmında başlayan çiçeklenme yaklaşık 20-25 gün içinde tüm kentte görülüyor. Çiçeklenmenin ilk görüldüğü yerlerden biri olan Battalgazi ilçesinde tüm bahçeler beyaza bürünürken, çiftçiler de yeni hasat yılı için bahçelerdeki mesailerini yoğunlaştırdı.

Binlerce ailenin geçim kaynağı olan kayısıda ağaçların çiçeklenmesi ile çiftçileri de heyecanlı bir bekleyiş sarıyor. Zira bu aylarda hava sıcaklığının eksinin altına düşmesi, kayısıda hasarın oluşacağı anlamına geliyor. Şu sıralar meteorolojiden gelen tahminleri takip eden kayısı üreticileri, zirai dona yakalanmadan çiçeklenme döneminin sona ermesini ve meyve dönemine girilmesini dört gözle bekliyor. Tek geçim kaynağı kayısı olan üreticiler, zirai don başta olmak üzere doğal afetlere karşı ürünlerini sigortalatırken, kayısıya verilen desteğin de arttırılmasını istiyor. - MALATYA

Kaynak: İHA