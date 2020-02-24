"Malatya Banazı Karası Üzümü"ne coğrafi işaret

24.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:58

"Malatya Banazı Karası Üzümü", Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret aldı.

Fırat Kalkınma Ajansından (FKA) yapılan açıklamaya göre, FKA koordinasyonunda 2014 yılında başvurusu gerçekleştirilen ürünlerden olan "Malatya Banazı Karası Üzümü"nün, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescili yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ajansın genel sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, "Malatya Banazı Karası Üzümü"nün tane kopma direncinin fazla olmasından dolayı, salkımıyla ve natürel kurutularak, pazara sunulan çekirdekli siyah üzüm olduğunu belirtti.

Yoğunlu, FKA'nın koordinasyonunda Dalbastı Kirazı ve Hekimhan Cevizi'nin ardından Malatya Banazı Karası Üzümü'nün tescillenen 3. ürün olduğuna dikkati çekti.

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de ticari potansiyeli yüksek, yöreye özgü bir çok ürünün bulunduğunu bildiren Yoğunlu, "Biz de üretilen bu ürünlerin coğrafi işaret tescili alması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Böylece bölgemizde üretilen yöreye özgü ürünlerimizin coğrafi işaret tescili ile etkin bir şekilde tanıtımının yapılması ve belirli üretim standartlarına kavuşturularak, koruma altına alınması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA