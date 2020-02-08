Malatya bakan pekcan esnafımıza 50 bin tl faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi
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Malatya bakan pekcan esnafımıza 50 bin tl faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi

Bakan Pekcan Esnafımıza 50 bin TL faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi (2)BAKAN PEKCAN ESNAFLA BULUŞTUTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Malatya Valiliği'ndeki Kriz Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

08.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:03
Malatya bakan pekcan esnafımıza 50 bin tl faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi

Bakan Pekcan Esnafımıza 50 bin TL faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi (2)

BAKAN PEKCAN ESNAFLA BULUŞTU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Valiliği'ndeki Kriz Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ile sohbet eden Bakan Pekcan, daha sonra Malatya Esnaf Odası ev sahipliğinde düzenlenen esnaf toplantısına katıldı. Bakan Pekcan, Malatya'da son olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'Malatya İl İstişare Toplantısı'na katılarak iş insanlarıyla bir araya geldi. Pekcan, buradan sonra Malatya'dan ayrıldı.

Kaynak: DHA

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: Malatya bakan pekcan esnafımıza 50 bin tl faizsiz 5 yıl geri ödemeli kredi
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