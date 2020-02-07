Malatya bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Malatya bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardıMalatya'da, oyun parkındaki kaydırağın demir korkuluğuna bacağı sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

07.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:41
Malatya bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

'da, oyun parkındaki kaydırağın demir korkuluğuna bacağı sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Gül Parkı'nda bulunan oyun alanındaki kaydırakta oynayan 12 yaşındaki çocuğun bacağı, kaydırağın demir korkuluğuna sıkıştı. Korkudan ağlayan çocuğu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaydırağın demir korkuluklarını ayırarak küçük çocuğu kurtardı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Malatya bacağı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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