Malatya Akçadağ'da iki mezra karantinaya alındı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki mezra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
17.06.2020 20:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:16
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki mezra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Taşevler Mahallesi Kalenderler mezrası ve Köleler merkez mezrasında Kovid-19 nedeniyle bugünden itibaren karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.
Kaynak: AA