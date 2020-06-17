Malatya Akçadağ'da iki mezra karantinaya alındı Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki mezra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki mezra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Taşevler Mahallesi Kalenderler mezrası ve Köleler merkez mezrasında Kovid-19 nedeniyle bugünden itibaren karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Kaynak: AA