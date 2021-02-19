Malatya AK Parti Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi yapıldı
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Malatya AK Parti Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi yapıldı

19.02.2021 16:38 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:48
Malatya AK Parti Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Malatya Kadın Kolları'nın 6'ncı Olağan Kongresi yapıldı.

AK Parti Malatya Kadın Kolları'nın 6'ncı Olağan Kongresi yapıldı. Yoğun katılımın olduğu kongrede, Kadın Kolları Başkanlığı'na yeniden Özlem Pelitoğlu seçildi.

AK Parti Malatya Kadın Kolları'nın 6'ncı Olağan Kongresi Beydağı Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye, milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle kongreye bağlandı. Erdoğan, milletvekilleri ve partililere seslendi. AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanlığı'na yeniden oy birliği ile Özlem Pelitoğlu seçildi.


Malatya AK Parti Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi yapıldı
Malatya AK Parti Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi yapıldı
Malatya AK Parti Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi yapıldı
Malatya AK Parti Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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